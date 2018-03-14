النواب ينتخبون ميركل لفترة ولاية رابعة مستشارة لألمانيا برلين في 14 مارس /بنا/ صوت النواب الألمان اليوم لإعادة انتخاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لفترة ولاية رابعة، والتي قد تكون الأكثر تحديا إذ تواجه ائتلافا هشا.

وصوت 364 نائبا لصالح إعادة انتخاب ميركل (63 عاما) مقابل 315 صوتا رافضا كما امتنع تسعة عن التصويت.



و ستقسم ميركل اليمين قبل ان تعقد مساء اليوم اول اجتماع حكومي لتنهي هذه المراسم عملية سعي طويلة لتشكيل اغلبية ، افضت وبتأخير ستة اشهر الى عودة التحالف المنتهية ولايته بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين الى السلطة. ولم يسبق ان احتاجت المانيا الى هذا الوقت الطويل لتشكيل حكومة.



ويحتل اصلاح الاتحاد الاوروبي اولوية في برنامج عمل الحكومة الالمانية. وقد وعدت ميركل بالإسراع في ان تعيد لألمانيا "صوتها القوي" في اوروبا.



وتأمل اوروبا من جهتها ان تبدأ اكبر قوة اقتصادية فيها العمل بسرعة، ويفترض ان تقوم ميركل في الواقع بمطمئنة شركائها الاوروبيين بشأن قدرتها على التحرك بينما يهز "بريكست" الاتحاد الاوروبي وكذلك انطواء بعض الدول الاعضاء على نفسها والشعبية المتزايدة للأحزاب المناهضة للنظام القائم.



واضافة الى هذه التحديات الخارجية ستقود ميركل المانيا في ظل انتعاش تاريخي لليمين القومي ممثلا بحزب البديل من اجل المانيا الذي اصبح بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة اول حزب معارض في البلاد يمثله 92 نائبا، حيث نجح في الاستفادة من الذين خاب املهم من المواقف الوسطية لميركل والذين شعروا بالاستياء من القرار الذي اتخذته في 2015 لاستقبال مئات الآلاف من طالبي اللجوء في المانيا.



ولذا يرى مراقبون ان هذه ستكون الولاية الاخيرة لميركل (63 عاما). ويذهب البعض الى التكهن بانتهاء ولايتها قبل الاوان بعد المعارضة التي واجهتها داخل حزبها المحافظ نفسه، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، امام التنازلات الكثيرة التي قدمتها ميركل من اجل اقامة هذا الائتلاف، اما الحزب الاشتراكي الديموقراطي فقد قرر اجراء مراجعة مرحلية لأداء التحالف خلال 18 شهرا.









خ.س



بنا 0947 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/03/14 - 54 : 12 PM