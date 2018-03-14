سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من أمير دولة الكويت ‎ المنامة في 14 مارس / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك رداً على برقية سموه المعزية له بوفاة الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح، عبر سمو أمير دولة الكويت في برقيته عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية الطيبة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.



أ.ا.ش/و.ش



بنا 0910 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/03/14 - 50 : 12 PM