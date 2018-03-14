ترامب يتفقد في كاليفورنيا نماذج لجدار الحدود مع المكسيك سان دييغو في 14 مارس /بنا/ عاين الرئيس الاميركي دونالد ترامب في سان دييغو اليوم ثمانية نماذج للجدار الذي يريد تشييده على طول الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية وتنفيذا لاحد أبرز وعوده الانتخابية اثارة للجدل خصوصا في كاليفورنيا.

ووصل ترمب الى أرض خلاء شاسعة تخضع لحراسة مشددة في أوتاي ميسا الى جنوب سان دييغو، تعرض فيها ثمانية نماذج أولية للجدار يزيد علوها عن تسعة أمتار مصنوعة من الاسمنت او الفولاذ عند التلال المكسيكية التي يكسوها الخضار.



وقال ترامب ان الاسوار الموجودة حاليا "تعترض بين90 و95 بالمئة من المهاجرين الذين يريدون العبور الى الولايات المتحدة من المكسيك و"عندما سنشيد الجدار الفعلي سنعترض 99 بالمئة وربما أكثر".



وبعد زيارته، توجه ترامب في تغريدة الى اعضاء الكونغرس قائلا "على الكونغرس تمويل الجدار على الحدود ومنع الدعم الحكومي للملاذات التي تهدد أمن بلادنا واحترام قوانيننا وحماية شعبنا! #ابنوا_الجدار".



ولكن ورغم هذه الزيارة التي ترتدي طابعا رمزيا كبيرا، فان الجدار "العظيم" لا يزال بعيدا عن مرحلة التنفيذ. فبعد عام على وصول ترامب الى السلطة، لم يفرج الكونغرس عن أي مبلغ لعملية البناء التي يمكن ان تكلف حتى 20 مليار دولار والتي يعارضها العديد من الديموقراطيين في الكونغرس.



وكان حاكم كاليفورنيا جيري براون وجه الاثنين رسالة مفتوحة الى الرئيس ترمب ذكره فيها بان كاليفورنيا هي وحدها الاقتصاد السادس في العالم، وان هذا الازدهار يستند الى "مهاجرين".



وكاليفورنيا هي الولاية الاكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، وتشكل جبهة معارضة لسياسة ترمب حول عدة مسائل وخصوصا الهجرة.









خ.س



بنا 0906 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/03/14 - 53 : 12 PM