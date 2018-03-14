إمبراطور اليابان يتسلم أوراق اعتماد سعادة سفير مملكة البحرين في طوكيو طوكيو في 14 مارس / بنا / تسلم جلالة الإمبراطور أكيهيتو، إمبراطور اليابان، في قصر الإمبراطور بالعاصمة اليابانية طوكيو، صباح اليوم ، أوراق اعتماد سعادة السيد أحمد محمد الدوسري سفير المملكة لدى اليابان.

وخلال اللقاء، نقل سعادة السفير أحمد محمد الدوسري، تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى جلالة الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان، وتمنياتهم لجلالته بدوام الصحة والعافية، ولليابان وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.



من جانبه، عبر جلالة الإمبراطور لسعادة السفير عن تحياته وتمنيات جلالته بموفور الصحة والعافية للقيادة الحكيمة ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من الرقي والازدهار.



كما رحب جلالة الامبراطور بسعادة السفير أحمد محمد الدوسري، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد بما يخدم تعزيز وتطوير التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0858 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/14 - 35 : 12 PM