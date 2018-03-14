التربية تفتح باب التسجيل لمواليد أكتوبر 2012م في المدارس الحكومية المنامة في 14 مارس / بنا / أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل للطلبة من مواليد أكتوبر 2012م في المدارس الحكومية، حيث ستتم عملية تسجيل مواليد (1-15 أكتوبر 2012م) الخميس 29 مارس الجاري، ومواليد (16-31 أكتوبر 2012م) السبت 31 مارس، من 8 صباحاً الى 12:30 ظهراً في صالة الوزارة بمدينة عيسى، علماً بأنه سوف يتم توزيع الطلبة على المدارس وفقاً لمجمعاتهم السكنية والشواغر المتوافرة في المدارس، وفي حال عدم حصول الطالب على مقعد بالمدرسة التابعة لمجمعه السكني، فإن الوزارة ستطرح بدائل له في المدارس الأخرى التي تتوافر فيها شواغر، مع توفير المواصلات المجانية للطلبة، حرصاً على استيعاب أكبر عدد منهم دون التسبب في تجاوز الكثافة الصفية المناسبة.



وتتطلب عملية تسجيل الطلبة المستجدين من مواليد شهر أكتوبر 2012م حضور الطالب شخصياً مع ولي أمره أو متولي الأمر، مصحوبين بالوثائق التالية: البطاقة السكانية الأصلية وصورة منها، وصورة مطبوعة من البطاقة الذكية تحتوي على عنوان السكن الحالي للطالب، وصورة من البطاقة الذكية لولي الأمر، وشهادة الميلاد الأصلية للطالب ونسخة منها، وجواز سفر الطالب ونسخة من الصفحة الأولى منه، وثلاث صور شخصية للطالب.



أما بالنسبة لتسجيل الطلبة المستجدين في المدارس الخاصة، فإن قرار الوزارة الصادر بهذا الشأن قد سمح لتلك المدارس بتسجيل من أتموا 6 سنوات إلى نهاية ديسمبر 2012م، بحيث يكون جميع الطلبة من مواليد نفس العام، وذلك وفقاً للشواغر والطاقة الاستيعابية.



الجدير بالذكر أن تسجيل مواليد أكتوبر 2012م جاء بعد أن تم الانتهاء من تسجيل مواليد شهر سبتمبر 2012م، وذلك على غرار العام الدراسي الماضي، حيث تم تسجيل جميع الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل 2018/2019م من مواليد شهر ديسمبر 2011م ومواليد العام 2012م من شهر يناير وحتى نهاية شهر أغسطس، وهم الفئة المستحقة للتسجيل وفقاً لما جاء في المادة رقم (6) من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.





أ.ا.ش/خ.س



بنا 0854 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/03/14 - 53 : 12 PM