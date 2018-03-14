انطلاق أسبوع المهن بمعهد البحرين للتدريب 20 مارس الجاري المنامة في 14 مارس / بنا / تحت رعاية وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ينظم معهد البحرين للتدريب، بمقره بمدينة عيسى، معرضه السنوي "أسبوع المهن"، خلال الفترة 20- 22 مارس الجاري، من 9 صباحاً إلى 2 ظهراً، بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، والدعوة عامة للجمهور.

ويتيح المعرض الفرصة للخريجين والباحثين عن عمل للتعرف على الوظائف والبرامج التدريبية المتوافرة لدى المؤسسات المشاركة، فضلًا عن إطلاع طلبة المرحلة الثانوية على احتياجات سوق العمل، لتحديد الملائم منها مع ميولهم وقدراتهم، وربطها بتوجهاتهم الدراسية في المرحلة الجامعية.



وتقام على هامش المعرض مسابقة المهارات لمتدربي المعهد، للعام الرابع على التوالي، حيث سيتنافس هذا العام 56 متسابقًا ضمن 15 مهارة، بإشراف 38 خبيرًا متخصصًا من مدربي المعهد، لتعزيز مهارات المتدربين في مجال تخصصاتهم الدراسية.



ومن المؤسسات المشاركة شركة نفط البحرين "بابكو"، صندوق العمل "تمكين"، شركة الخليج لدرفلة الالمنيوم "جارمكو"، شركة غاز البحرين الوطنية "بنا غازط، شركة خدمات مطار البحرين "باس"، شركة إبراهيم خليل كانو، مجلس التنمية الاقتصادية، شركة رمسيس للخدمات الهندسية، شركة داداباي للسفريات، الجامعة الخليجية، مركز اقتدار للتدريب.









أ.ا.ش/و.ش



بنا 0839 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/03/14 - 44 : 11 AM