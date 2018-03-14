ميركل تبدأ ولايتها الرابعة مستشارة اليوم برلين في 14 مارس / بنا / تبدأ المستشارة الالمانية انغيلا ميركل اليوم ولايتها الرابعة في هذا المنصب، حيث يفترض ان ينتخب النواب، ميركل مستشارة قبل ظهر اليوم ، ثم تقسم اليمين قبل ان تعقد اول اجتماع حكومي مساء اليوم.

وتنهي هذه المراسم عملية سعي طويلة لتشكيل اغلبية ، افضت وبتأخير ستة اشهر الى عودة التحالف المنتهية ولايته بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين الى السلطة. ولم يسبق ان احتاجت المانيا الى هذا الوقت الطويل لتشكيل حكومة.



ويحتل اصلاح الاتحاد الاوروبي اولوية في برنامج عمل الحكومة الالمانية. وقد وعدت ميركل بالإسراع في ان تعيد لألمانيا "صوتها القوي" في اوروبا.



وتأمل اوروبا من جهتها ان تبدأ اكبر قوة اقتصادية فيها العمل بسرعة، ويفترض ان تقوم ميركل في الواقع بمطمئنة شركائها الاوروبيين بشأن قدرتها على التحرك بينما يهز "بريكست" الاتحاد الاوروبي وكذلك انطواء بعض الدول الاعضاء على نفسها والشعبية المتزايدة للأحزاب المناهضة للنظام القائم.



واضافة الى هذه التحديات الخارجية ستقود ميركل المانيا في ظل انتعاش تاريخي لليمين القومي ممثلا بحزب البديل من اجل المانيا الذي اصبح بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة اول حزب معارض في البلاد يمثله 92 نائبا، حيث نجح في الاستفادة من الذين خاب املهم من المواقف الوسطية لميركل والذين شعروا بالاستياء من القرار الذي اتخذته في 2015 لاستقبال مئات الآلاف من طالبي اللجوء في المانيا.



ولذا يرى مراقبون ان هذه ستكون الولاية الاخيرة لميركل (63 عاما). ويذهب البعض الى التكهن بانتهاء ولايتها قبل الاوان بعد المعارضة التي واجهتها داخل حزبها المحافظ نفسه، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، امام التنازلات الكثيرة التي قدمتها ميركل من اجل اقامة هذا الائتلاف، اما الحزب الاشتراكي الديموقراطي فقد قرر اجراء مراجعة مرحلية لأداء التحالف خلال 18 شهرا.





خ.س



بنا 0751 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/03/14 - 55 : 10 AM