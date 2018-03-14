الوكيل المساعد للمستشفيات يتابع سير الخطة العلاجية لمرضى الكلى المنامة في 14 مارس / بنا / قام الوكيل المساعد للمستشفيات بوزارة الصحة الدكتور محمد أمين العوضي بزيارة عدد من المرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة الكلى بمجمع السلمانية الطبي، وذلك في ضوء حرصه واهتمامه بمتابعة سير الخطة العلاجية المقدمة إليهم، والاطمئنان على صحتهم. بحضور رئيس دائرة الجراحة الدكتور راني الأغا ورئيس دائرة أمراض وزراعة الكلى الدكتور علي العرادي واستشاري جراحة المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور أكبر جلال والدكتور عبدالسلام أحمدي و منسقة شؤون مرضى زراعة الكلى الممرضة هدى رستم.

وخلال الزيارة، اطلع العوضي على حالة المرضى الذين خضعوا لعمليات زراعة الكلى، واستمع إلى التقارير الطبية الخاصة بهم، والتي بينت أن وضعهم الصحي مستقراً ويخضعون للملاحظة إلى جانب تقديم الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بعد ذلك توجه العوضي لزيارة المتبرعين بالكلى للاطمئنان عليهم وشكرهم على هذا العمل الإنساني الذي يحمل كل قيم التضحية والإيثار من أجل الغير، معرباً عن أمله وتطلعاته في زيادة إقبال ودعم المجتمع للتبرع والمساهمة في إنقاذ حياة الكثير من المرضى.



وفي نهاية الزيارة، تقدم الوكيل المساعد للمستشفيات بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الوطني الهام ودعا جميع القائمين لبذل كل الجهد لخدمة المرضى ورعايتهم.

وقد تم إجراء عمليتين لزراعة الكلى وكان أحد المتبرعين ابن تبرع لوالده، أما الحالة الثانية فكانت لابنه تبرعت لوالدها. وأجرى العمليتين فريق يتكون من استشاريين وأخصائيين بحرينيين وأردنيين.















أ.ا.ش/و.ش



بنا 0738 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/03/14 - 56 : 10 AM