وزيرة الصحة تطلع وفد منظمة الصحة العالمية على استعدادات مواجهة الأنفلونزا الموسمية المنامة في 14 مارس / بنا / استقبلت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، خبراء من منظمة الصحة العالمية في إطار قيامهم بزيارة إلى المركز الوطني للأنفلونزا بمختبرات إدارة الصحة العامة خلال الفترة من 11 – 13 مارس الجاري للاطلاع على استعدادات المملكة للتصدي لعدوى الأنفلونزا الموسمية والجهود المبذولة في برنامج الترصد وتعزيز القدرات الوطنية، حيث ضم وفد خبراء منظمة الصحة العالمية كل من الدكتور عبدالناصر أبو بكر، والدكتورة أمل بركات، والدكتور ديمتري، والسيدة لبنى العراقي، والدكتورة أميرة أحمد.

وحضر اللقاء من جانب وزارة الصحة كل من الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري، ومدير إدارة الصحة العامة الدكتورة نجاة أبو الفتح، ورئيس قسم مكافحة الأمراض الدكتور عادل الصياد، ورئيس مختبرات الصحة العامة الأستاذة أمجاد غانم.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الصالح بالحضور، وأثنت على الجهود التي يبذلها خبراء منظمة الصحة العالمية للارتقاء بالخدمات الصحية، مشيدةً بالزيارات التي يقومون بها والموضوعات الصحية التي يتم مناقشتها بما يصب في نقل خبراتهم العلمية والتقنية للكوادر البحرينية، وذلك بالتنسيق والمتابعة من الجهات المعنية في المملكة.



كما أكدت اهتمام الحكومة الرشيدة بتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والعمل على تعزيز سبل الارتقاء الأمثل بالخدمات الصحية المقدمة للجميع، من خلال العمل على تعزيز التعاون المشترك والتواصل مع منظمة الصحة العالمية بما يحقق استراتيجية وتطلعات الوزارة نحو التطور الصحي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأكدت الصالح على توجيهات الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله واهتمام وحرص سموه على تعزيز مستويات الجاهزية ومقومات الاستعداد التام بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة ومرافقها، والذي ساهم في ضمان خلو البحرين من مخاطر انتشار العديد من الأوبئة والأمراض، وذلك من خلال تطابق نتائج المختبرات البحرينية مع أعلى المستويات والمواصفات الدولية المعتمدة في المراكز الصحية المتخصصة في إجراء التحاليل والفحوصات المختبرية.



وجددت سعادتها دعوتها بأهمية استمرار التعاون وتبادل المعرفة بين المملكة ووفد خبراء منظمة الصحة العالمية للاستفادة من الخبرات والتوصيات في مجال المختبرات والاستعدادات اللازمة لمجابهة عدوى الأنفلونزا، لبناء القدرات الوطنية البحرينية في القطاع الصحي في هذا المجال.



وأعربت الصالح عن سعادتها بهذا الإنجاز الصحي، معربة عن تقديرها لجهود القائمين بإدارة الصحة العامة والكوادر الصحية البحرينية وكافة العاملين الصحيين بمختبر الصحة العامة لقيامهم بدورهم على أكمل وجه، مؤكدةً بأن هذه الجهود المخلصة والمبذولة من قبل الجميع ساهمت في تحقيق سمعةً ومكانةً عالمية على صعيد إجراء الفحوصات المختبرية والجاهزية التقنية من خلال الأجهزة الحديثة وسرعة فحص العينات ودقة إجراء التحاليل وظهور النتائج، مما ساهم في تعزيز الإجراءات الوقائية وتحقيق أقصى سبل الترصد الممكنة ضد العديد من الأمراض المعدية والأوبئة، ومتابعة آخر المستجدات والحالات المسجلة عالمياً بكفاءة عالية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.



من جانبهم، أشاد وفد خبراء منظمة الصحة العالمية بمستوى الاستعداد وجهوزية المركز الوطني للأنفلونزا بمختبرات الصحة العامة لتوافر أحدث التقنيات التي تستخدم للفحص السريع والدقيق.

كما اشاد الوفد ببرامج الترصد لمجابهة عدوى الانفلونزا وجهود المملكة في توفير تطعيمات الأنفلونزا الموسمية، مؤكدين أن المملكة تعتبر نموذجاً مثالياً يحتذى به في هذا المجال، لافتين إلى تطور الخدمات الصحية فيها، والمستوى الراقي والمتقدم الذي وصلت إليه في المجال الطبي.



وقدم الوفد للصالح تقريراً متكاملاً حول الزيارات الميدانية التي قام بها الوفد لمختلف المرافق الصحية المشاركة في برنامج الترصد الوطني للأنفلونزا في البحرين، ويضم التقرير أهم التوصيات التي خرج بها المشاركون والخبراء في هذا المجال، بما يتماشى مع ما تهدف إليه الوزارة من تقييم الوضع الحالي والعمل على رفع مستوى الجاهزية وتنمية القدرات الوطنية.



من جهتها، أكدت الوكيل المساعد للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري على مستوى الكفاءة والجاهزية التي يمتاز بها مختبر الصحة العامة بشهادة واعتراف الخبراء الدوليين بمنظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى أن مختبر الصحة العامة يمتاز بوجود كوادر بحرينية مؤهلة ومدربة على إجراء كافة الفحوصات بالدقة والسرعة اللازمة، كما ويقوم المختبر بالتواصل والمتابعة المستمرة مع العديد من المراكز الدولية المعتمدة في هذا المجال، مؤكدةً بأن اعتماد منظمة الصحة العالمية مختبر إدارة الصحة العامة مختبراً وطنياً جاء ثمرةً للجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة تجاه تفعيل الجهود لمكافحة الأمراض والحد من انتشارها ووضع الخطط الاحترازية المشتركة لمكافحة العديد من الأوبئة والأمراض ومنع انتشارها في المملكة من خلال العمل على توفير أحدث التقنيات والأجهزة المعتمدة في كشف عينات الأمراض المعدية.



كما أعرب كل من مدير إدارة الصحة العامة الدكتورة نجاة أبو الفتح، ورئيس قسم مكافحة الأمراض بإدارة الصحة العامة الدكتور عادل الصياد عن فخرهما بما حققته وزارة الصحة في مجال استعدادات المملكة للتصدي لعدوى الأنفلونزا الموسمية والجهود المبذولة في برنامج الترصد وتعزيز القدرات الوطنية، مؤكدين أنه سيتم العمل على تنفيذ توصيات خبراء منظمة الصحة العالمية من خلال استمرارية التعاون والتواصل لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.



من جانبها، أوضحت رئيس مختبرات الصحة العامة الأستاذة أمجاد غانم زايد أن وفد خبراء منظمة الصحة العالمية أعرب عن بالغ سعادته بدقة وانضباط سير العمل في المركز الوطني للأنفلونزا واستعداده وجاهزيته لمجابهة عدوى الأنفلونزا الموسمية في المملكة، كما أشاد الوفد بمستوى التعاون الوطيد والتواصل المستمر بين مختلف الجهات المعنية من خلال مسوحات المرض وإدخال التطعيمات الجديدة وجودتها والأساليب المتطورة المتبعة في الفحص والمعالجة.



وفي ختام الزيارة، تقدمت وزيرة الصحة بجزيل الشكر إلى وفد خبراء منظمة الصحة العالمية على هذه الزيارة. وأعرب الحضور من جهتهم عن بالغ شكرهم وتقديرهم لها على حسن الاستقبال والترحيب.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0714 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/03/14 - 20 : 10 AM