اجتماع لمجلس الامن القومي البريطاني قبل البت في العقوبات على روسيا لندن في 14 مارس /بنا/ تترأس رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي اليوم اجتماعا لمجلس الامن القومي قبل ان تبت في مسألة فرض عقوبات على روسيا.

وقد أمهلت ماي موسكو حتى منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء لتقديم رد امام منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، وذلك بعد تحميلها مسؤولية حادث تسمم رجل الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا جنوب شرق انكلترا بواسطة غاز اعصاب.



لكن السفير الروسي في لندن الكسندر ياكوفنكو صرح مساء امس ان "روسيا لن ترد على الانذار" قبل ان "تتسلم عينات من المادة الكيميائية" التي استخدمت ، كما اقترح على الحكومة البريطانية فتح "تحقيق مشترك"، وحذر من ان موسكو سترد اذا اتخذت اجراءات ضدها.





خ.س



بنا 0654 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/03/14 - 04 : 10 AM