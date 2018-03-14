جامعة الخليج العربي تعقد المؤتمر الدولي التدريبي الأول للطائرات بدون طيار في دبي أبريل المقبل المنامة في 14 مارس / بنا / تعقد جامعة الخليج العربي المؤتمر الدولي التدريبي الأول للطائرات بدون طيار للجيومعلوماتية بالتعاون مع شركة "فالكون آي درونز" في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 8 و12 أبريل المقبل، تحت إشراف نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الرئيس الشريك للمؤتمر، وأستاذ الجيومعلوماتية المشارك بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي الدكتور علي بطاي أن عقد هذا المؤتمر يأتي سعياً لتأكيد رسالة جامعة الخليج العربي في نشر ثقافة المعرفة والابتكار في المجتمع الخليجي.



وأشار بطاي أن المؤتمر صمم بما يتوافق مع مستويات المشاركين ومعارفهم وقدراتهم سواء كانوا مستجدين أو خبراء في هذا المجال الرائد والذي يتطور بوتيرة متسارعة، معتبراً المؤتمر منصة تجمع الخبراء والمهتمين في هذا المجال من مختلف أنحاء العالم لتشارك الخبرات والتجارب وتداول المعرفة وتطوير المهارات.

وقال: "المؤتمر يسعى لاستثمار التكنولوجيا بتطبيقاتها المختلفة خدمة للمجالات العلمية مما يمنح المشاركين المقدرة على فهم والاستخدام الأمثل للحلول التي توفرها الطائرات بدون طيار في مجال التصوير والخرائط الجوية في التطبيقات المدنية.



وأكد بطاي بأن مهارة معالجة بيانات الطائرات بدون طيار ترتبط بتطبيقات شتى في مجالات عديدة منها البيئة، الزراعة، إدارة الموارد الطبيعية، النفط والغاز، التخطيط الحضري والبلديات، وتنفيذ مشاريع البناء والبنية التحتية، إذ تساعد الطائرات بدون طيارات المختصين في هذه المجالات، وغيرها، على إنجاز أعمالهم بصورة مثلى".

ويتميز المؤتمر الذي يشارك في تنظيمه كل من مركز برشلونة للطائرات بدون طيار والمركز الدولي للزراعة الملحية بورش تطبيقية تتيح للمشاركين المساهمة في عملية التقاط البيانات ميدانياً ومعالجتها عن طريق برمجيات متخصصة لتحويلها إلى معلومات تساعد في اتخاذ القرارات بصورة أدق لمختلف المجالات".

ويضم المؤتمر 10 جلسات علمية و60 ورشة تدريبية، سعياً لتعزيز ثقافة استخدام تطبيقات الطائرات بدون طيار في مختلف المجالات العلمية.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0646 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/03/14 - 50 : 09 AM