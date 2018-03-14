"الاشغال": غلق عدد من المسارات على تقاطع بوابة مدينة عيسى المنامة في 14 مارس / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بأنه ضمن خطة الوزارة لتخفيف الإزدحامات المرورية وضمان انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة فإنه سيتم غلق بعض المسارات في تقاطع بوابة مدينة عيسى.

واوضحت الوزارة ان هذه المسارات تشمل منع الانعطاف يساراً للحركة المرورية القادمة من شارع بغداد (بوابة مدينة عيسى) باتجاه شارع الاستقلال وشارع الشيخ سلمان المؤدي إلى الرفاع، وبالإمكان استخدام دوار وزارة العمل للدوران العكسي للاتجاه إلى الرفاع أو شارع الاستقلال.

كم سيتم منع الانعطاف يساراً للحركة المرورية القادمة من طريق 1821 (مدينة زايد) والمار أمام وزارة العمل باتجاه شارع الشيخ سلمان المؤدي الى المنامة. وبالإمكان إجراء الدوران العكسي عند دوار شارع بغداد للاتجاه نحو المنامة.



واكدت وزارة الشغال بأن هذه التعديلات ستقلل من مراحل الإشارة الضوئية وستزيد من الطاقة الاستيعابية للتقاطع وستقلل زمن الانتظار عند الإشارة الضوئية، فيما سيتم الغلق ابتداءً من يوم الجمعة المقبل الموافق 16 مارس الجاري، لذا يرجى من المواطنين والمقيمين الكرام الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 0627 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/03/14 - 38 : 09 AM