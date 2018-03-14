الجيش اليمني يحرر سلسلة جبال في نهم ويكبد الميليشيا الانقلابية خسائر في ميدي والضالع صنعاء في 14 مارس /بنا/ اعلن الجيش اليمني الوطني في المنطقة العسكرية السابعة تحرير سلسلة جبال رياعين وجبال الادمغ، بمديرية نهم بمحافظة صنعاء.





وقال الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبدالله الشندقي، لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، ان المعارك مع مليشيا الحوثي الانقلابية اسفرت عن مصرع أكثر من 26 من المليشيا الحوثية ، وعشرات الجرحى، إضافة الى تدمير ثلاثة أطقم ومدرعتين وعدد من العيارات، واستعادة سبعة عيارات وتسع RPG وعدد من القذائف والذخائر التي تركتها المليشيا خلفها في المواقع المحررة.

كما تمكن الجيش، من قتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية ، أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة ميدي بمحافظة حجة. ولقي ثلاثة من مسلحي مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم ، وجرح آخرون في عملية نوعية نفذتها وحدات من الجيش شمالي محافظة الضالع.



خ.س



بنا 0602 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/03/14 - 22 : 09 AM