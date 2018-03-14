وزيرة خارجية كوريا الجنوبية: اقالة تيلرسون لن تؤثر على التنسيق مع واشنطن بشأن كوريا الشمالية سيؤول في 14 مارس/ بنا / قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ-هوا إن إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بشكل مفاجئ، لن تؤثر على التنسيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في السياسات المعنية بكوريا الشمالية.

ووصفت كانغ إقالة الوزير تيلرسون بأنها تغيير مفاجئ، بحسب وكالة "يونهاب"، مؤكدة أن البلدين يحافظان على نظام التحالف، وتعتقد بأنه يمكن للطرفين الاستمرار في فعل ذلك مع الوزير المعين مايك بومبيو.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال وزير الخارجية تيلرسون وعين مدير المخابرات المركزية(سي آي إيه) مايك بومبيو وزيرا جديدا.

وأضافت الوزيرة حول خطة زيارتها المزمعة إلى الولايات المتحدة في الأسبوع الجاري أنه من الضروري معرفة نتيجة التغيير في الجانب الأمريكي.



وكان من المقرر أن تجتمع كانغ مع تيلرسون في يوم 16 بالتوقيت الأمريكي في واشنطن.



و.ش



بنا 0542 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/03/14 - 52 : 08 AM