صفقة استرالية المانية ب 4 مليار دولار لبناء اسطول دبابات فائقة سيدني في 14 مارس / بنا / منحت الحكومة الأسترالية، شركة "راينميتال ديفنس أستراليا" المملوكة لألمانيا، عقدا بقيمة 9ر3 مليار دولار أمريكي لبناء أسطول جديد من دبابات السوبر.

وحسبما أعلن رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول اليوم ، يعد العطاء المدعوم من الحكومة لبناء 211 مركبة مدرعة من طراز "بوكسر سي آر في" في منشأة جديدة في إبسويتش جنوب غربي بريزبن، أكبر عملية شراء منفردة تم إجراؤها للجيش الأسترالي .



وقال تيرنبول : " إن راينميتال صممت دبابة فائقة ، هذا يتعلق بالقدرة على الفتك والقدرة على البقاء. ويتعلق الأمر بالمقدرة والحماية وتفي مركبة بوكسر كومبات رنيسانس ، بكل ذك معا" .



وتلقى تلك الدبابات إشادة باعتبارها أفضل مركبة للحماية من الألغام والقنابل محلية الصنع، وتسير في التضاريس الأكثر وعورة، كما أنها تنطلق بسرعة عالية على الطرق ولها قدرة على الانعطاف في مساحات ضيقة ، و مجهزة بقاذفة قنابل يدوية مع إمكانية إضافة نظام صاروخي ، ويمكن التحكم فيها عن بعد بدون طاقم.



وشركة "راينميتال ديفنس أستراليا" المصنعة شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة راينميتال الالمانية المتخصصة في تكنولوجيا السيارات والتكنولوجيا العسكرية ومقرها دوسلدورف.





م.ق







خ.س



بنا 0521 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/14 - 39 : 08 AM