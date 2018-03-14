الجامعة العربية تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني القاهرة في 14 مارس/ بنا / أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله مهنئا إياه بنجاته وسلامته.

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي أن من يقفون خلف هذه المحاولة الآثمة يسعون إلى نشر الفوضى بين الفلسطينيين وزرع الفرقة بينهم في وقت هم أحوج ما يكونون فيه إلى وحدة الصف من أجل الدفاع عن ثوابت المشروع الوطني الفلسطيني التي تتعرض لتهديدات غير مسبوقة.

وقال عفيفي في بيان اصدرته الجامعة العربية الليلة الماضية أن الاغتيالات مرفوضة ومدانة ومستهجنة ولا تعكس سوى جبن من يمارسها وتجرده من الإنسانية والوطنية، مؤكدا أهمية الاستمرار في عملية المصالحة باعتبار أن نجاحها يعزز من قوة وصلابة الموقف الفلسطيني.



و.ش



بنا 0513 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/03/14 - 44 : 08 AM