تراجع عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي الى النصف برلين في 14 مارس/ بنا / تراجع عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنحو النصف في عام 2017 مقارنة بالعام السابق.

وكشف التقرير بحسب وكالة الانباء الالمانية نقلا عن أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروسات" عن أنه في عام 2017 ، تم تقديم 649855 طلبا لدول الاتحاد الـ28 ، مقارنة بمليون و206 آلاف في عام 2016 .



وقدمت أغلبية الطلبات في ألمانيا التي تلقت 198255 طلبا، تليها إيطاليا (126550 0 طلبا) وفرنسا (91070 طلبا) واليونان (57020 طلبا).

وتغطي بيانات طلبات اللجوء التي تقدم للمرة الأولى فقط وبإضافة الطلبات التي تقدم للمرة الثانية والطلبات اللاحقة يرتفع العدد الإجمالي في الاتحاد الأوروبي إلى 704625 طلبا وإلى 222560 طلبا في ألمانيا.



وجاء معظم طالبي اللجوء في الآونة الأخيرة من سورية والعراق ونيجيريا.

ووفقاً للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، الذي وضع أيضاً الطلبات الثانية واللاحقة في الاعتبار، كان هناك 12490 طلبًا في فبراير.







و.ش



بنا 0457 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2018/03/14 - 05 : 08 AM