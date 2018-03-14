وفاة أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم ستيفن هوكينغ اليوم عن 76 عاما لندن في 14 مارس/بنا/ توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ عن 76 عاما، بحسب ما اعلنت عائلته الاربعاء.

وذكرت وكالة انباء (برس اسوسييشن) البريطانية في بيان صحفي أن أبناء الراحل الثلاثة وهم لوسي وروبرت وتيم قالوا "نشعر بحزن عميق لأن والدنا الحبيب توفي اليوم (...) لقد كان عالما عظيما ورجلا استثنائيا سيعيش عمله وإرثه لسنوات طويلة".



وحسب الموسوعة الحرة فإن ستيفن ويليام هوكينج (Stephen Hawking) ولد في أكسفورد، إنجلترا عام 1942، هو من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم، درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء، أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون، له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني.



خ.أ



بنا 0440 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/03/14 - 22 : 08 AM