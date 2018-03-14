رئيس وزراء اليابان يطلع المبعوث الكوري الجنوبي على تقدره بلاده للقمة المرتقبة مع (الشمالية) طوكيو في 14 مارس/بنا/ أطلع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه المبعوث الكوري الجنوبي بأن "اليابان تقدر اجتماعات القمة المزمع عقدها مع كوريا الشمالية على فرضية النزع النووي".



وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية (NHK) أن آبيه التقى مع رئيس وكالة الاستخبارات القومية الكورية الجنوبية سو هون في طوكيو يوم أمس، وكان سو ضمن وفد التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.



وقال آبيه إن "السياسة الرئيسية لليابان تهدف إلى حل القضايا النووية والصاروخية الكورية الشمالية، إلى جانب قضية خطف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين".



واتفق آبيه وسو على أن يستمر بلداهما في ممارسة أقصى ضغط ممكن على كوريا الشمالية لدفعها إلى اتخاذ خطوات محددة تجاه النزع النووي، وأن يتعاونا في الوقت نفسه على إنجاح القمة بين الكوريتين، والقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.



خ.أ



بنا 0326 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/14 - 29 : 06 AM