الرئيس الامريكي يطرح فكرة تشكيل "قوات فضائية" الفكرة وجهت بالرفض من وزير الدفاع واشنطن في 14 مارس/بنا/ اقترح الرئيس الامريكي دونالد ترامب تشكيل "قوات فضائية" أسوة بالقوات البرية والبحرية والجوية وسلاح المارينز التي تتشكّل منها حاليا الجيوش الأميركية، قبل أن يسارع الى القاء الشك حول مدى جديته في هذا الطرح.



وأثناء الزيارة التي قام بها إلى قاعدة ميرامار الجوية في ضاحية سان دييغو (جنوب كاليفورنيا) قال الرئيس ترامب ان "استراتيجيتي الأمنية الجديدة تعترف بأن الفضاء هو منطقة قتال شأنه في ذلك شأن البر والجو والبحر"، مضيفا في خطاب امام جنود من سلاح مشاة البحرية (المارينز) "كنت اتحدث عن هذا الامر في ذلك اليوم لأننا نقوم بعمل رائع في الفضاء. لقد قلت ربما نحن بحاجة الى تشكيل سلاح جديد، قد نسميه سلاح الفضاء".



وتابع الرئيس الاميركي وقد ارتسمت ابتسامة على وجهه "في الواقع انا لم اكن جديا، ولكنهم قالوا لي انها فكرة سديدة. ربما ننفذها".



ولكن ابرز المعترضين على هذه الفكرة هو وزير الدفاع جيم ماتيس، لانه يعتبر انها تتناقض ومساعيه الرامية الى تجميع المهام القتالية في البنتاغون بدلا من تشتيتها اكثر مما هي مشتتة اصلا.



والاعتراض نفسه اتى من قائدة سلاح الجو هيذر ويلسون التي قالت ان تشكيل قوة فضائية مستقلة "ستجعلنا في الواقع نسير في الاتجاه الخاطئ، سوف تبطئنا".



خ.أ



بنا 0306 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/03/14 - 17 : 06 AM