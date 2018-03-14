مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 14 مارس/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الاربعاء بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز العناوين الواردة في الصحف المحلية اليوم:



جلالة الملك المفدى يستقبل الرسام الروسي نيكاس سفارنوف.



جلالة الملك المفدى يتلقى برقية شكر جوابية من سمو امير دولة الكويت.



سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من امير دولة الكويت.



مملكة البحرين تدين استهداف موكب رئيس وزراء دولة فلسطين.



وزيرة الصحة تتسلم نسخة من التقرير السنوي لقسم الجراحة بمجمع السلمانية الطبي للسنوات من 2012 إلى 2016م.



(دراسات) و(برنامج الأمم المتحدة الانمائي) و(الاسكوا) يطلقون ورشة عمل مشتركة حول التنوع الاقتصادي.



الأكاديمية الملكية للشرطة تدشن برنامج الماجستير في العلوم الأمنية باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة هيدرسفيلد البريطانية.



مركز (دراسات) ينظم ورشة عمل حول التنويع الاقتصادي والتنافسية.



وسط حشد كبير في الأمم المتحدة بنيويورك..فتح باب الاشتراك بجائزة الأميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة.



حميدان يترأس وفد مملكة البحرين في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف.



سعادة الشيخ علي بن عبدالله: كتاب (وجوه من البحرين) .. يوثق ملامح التطور في المملكة.



مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات تعلن عن تنظيم المزاد الإلكتروني الرابع للفئة الجديدة.



تحت رعاية وزير الأشغال.. معرض البحرين للوساطة العقارية ينطلق اليوم.



سفارة المملكة في لندن تهدي مجموعة من الكتب باللغة العربية إلى مكتبة سجن (ميدستون).



معالي الشيخة مي تستقبل القس هاني عزيز.



منافسة قطاع الأعمال تطلق مسابقة اكتشاف المواهب الجديدة على مسرح سوق البسطة.



الدكتور ميرزا يستقبل الرئيس الإقليمي الجديد لشركة Engie المشغلة لمحطة الدور للطاقة والمياه.



معالي وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان لدى المملكة.



الأشغال: دراسة توفير "ترخيص" للوقوف في مواقف السيارات بالقرب من المنازل بالمجان.



وفد عسكري من أكاديمية ناصر العسكرية العليا المصرية يزور المتحف العسكري.



سعادة رئيس هيئة الأركان في وداع سعادة رئيس هيئة الأركان المشتركة بالقوات المسلحة الأردنية الشقيقة‎.



شركة مطار البحرين تشارك في معرض الهند للشحن الجوي 2018.



معالي القائد العام يستعرض مع معالي وزير الداخلية‎ علاقات التعاون والتنسيق المشترك.



محافظ العاصمة يبحث التعاون مع جامعة الخليج العربي لتنفيذ مشروع "المدن الصحية".



سفير المملكة المغربية: العلاقات البحرينية المغربية تقدير متبادل وتفاهم عميق.



جامعة الخليج العربي تعقد لقاء رابطة الخريجين الأول تحت رعاية وزير التربية والتعليم.



شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ترعى جائزة الخليج العربي للروائيين الشباب.



الأشغال : تعديل نظام الإشارة الضوئية على تقاطع شارع 23 مع طريق 1121 في توبلي.



خالد بن حمد يكرم الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة التصوير الفوتوغرافي ببطولة أقوى رجل بحريني.



"الوطنية لحقوق الإنسان" تستقبل المجموعة الثانية من منتسبي جهاز الأمن الوطني.



سمو الشيخ خالد بن حمد يستقبل فريق تجديد الآليات العسكرية بقوة الدفاع.



معهد البحرين للتنمية السياسية يقيم ورشة عمل (مهارات تفسير النصوص القانونية).



وزير التربية يبحث التعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية.



خلال حديث مع عدد من وسائل الاعلام .. وزير التربية: أهمية جائزة اليونسكو- الملك حمد في نشر التعليم عبر التكنولوجيات.



شركة مطار البحرين تعرف الطلبة بالفرص الوظيفية ومتطلبات سوق العمل.



وزارة التربية تنظم ورشة التواصل الجسدي الفعال في التدريس.



مملكة البحرين تدعو إلى الإعفاء من الرسوم الأمريكية على واردات الألمنيوم.



جمعية النور للبر والسفارة الماليزية تنظمان فعالية لصالح الأعمال الخيرية.



رئيس المنظمة الدولية للفن الشعبي: نخطط لتعزيز وتنويع التعاون مع جامعة البحرين.



«تمكين» و«الأهلي المتحد» يوقعان اتفاقية لإطلاق محفظة تمويلية لدعم توسع المؤسسات البحرينية.









خ.أ



بنا 0229 جمت 14/03/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/03/14 - 34 : 05 AM