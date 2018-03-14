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الطقس في مملكة البحرين: معتدل ولكنه حار نسبيا خلال النهار
2018/03/14 - 16 : 05 AM
المنامة في 14 مارس/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاربعاء سيكون بمشيئة الله معتدل، ولكنه حار نسبيا خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 12 إلى 17 عقدة احيانا.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 29 درجة مئوية .. والصغرى: 18 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80 % الصغرى 25%.

شروق الشمس 5:51 صباحا...غروب الشمس 5:41 مساءا.



خ.أ

بنا 0212 جمت 14/03/2018


عدد القراءات : 20         اخر تحديث : 2018/03/14 - 16 : 05 AM
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