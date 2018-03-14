خمسة آلاف إثيوبي يهربون إلى كينيا بعد عملية عسكرية فاشلة أديس أبابا 14 مارس/بنا/ فر نحو خمسة آلاف إثيوبي عبروا الحدود إلى كينيا المجاورة طلبا للجوء منذ يوم العاشر من مارس الجاري بعد مقتل عدة مدنيين فيما وصفه الجيش الإثيوبي بأنها عملية أمنية فاشلة ضد متشددين، حسب ما ذكر الصليب الأحمر الكيني مساء أمس الثلاثاء.



وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في إثيوبيا "إن الحكومة نشرت جنودا قرب بلدة مويال بمنطقة أوروميا المتاخمة لكينيا بحثا عن مقاتلين من جبهة تحرير أورومو، بعد عبورهم إلى داخل البلاد قادمين من كينيا".



وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية (ينا) بأن "معلومات مخابرات خاطئة قادت الجنود إلى شن هجوم أودى بحياة تسعة مدنيين وإصابة 12 آخرين".



وقال الصليب الأحمر الكيني في بيان اليوم "عدد اللاجئين من إثيوبيا يزداد" ويقدر حاليا بنحو خمسة آلاف، مضيفا أن معظمهم نساء وأطفال.







خ.أ



بنا 2334 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/03/14 - 42 : 02 AM