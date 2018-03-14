الأمم المتحدة: إجلاء 147 شخصا من الغوطة الشرقية بسورية جنيف في 13 مارس/بنا/ كشف مصدر بمنظمة الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إجلاء 147 شخصا من سكان الغوطة الشرقية في سورية.



وحسب وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) قال مصدر في المنظمة الدولية "إن هذه المجموعة هي أول من غادر المنطقة التي يسيطر عليها المسلحون في ضواحي دمشق منذ اتفاق هدنة دعت إليه روسيا الشهر الماضي، وضمت أكثر من 12 شخصا مرضى ومصابين بجروح خطيرة".



وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن العائلات خرجت من المنطقة المحاصرة عبر "ممر آمن" عند نقطة عبور الوافدين، فيما أظهرت قناة (الإخبارية) المملوكة للدولة الأشخاص الذين يخرجون من المنطقة وهم بصحبة قوات الجيش.



وفي وقت سابق اليوم، أكد مكتب المبعوث الأممي المعني بملف سورية في جنيف القيام بمهمة إنسانية لإنقاذ مدنيين من معقل المتمردين بالغوطة الشرقية.



وقال ميشائل كونتيت، رئيس مكتب مبعوث الأمم المتحدة في سورية ستافان دي ميستورا، اليوم الثلاثاء في جنيف: "لا يمكننا ذكر أية تفاصيل لأسباب أمنية".





خ.أ



بنا 2122 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/03/14 - 31 : 12 AM