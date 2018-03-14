مقتل 25 شخصا على الأقل في هجوم لرعاة الماشية على قرية بوسط نيجيريا لاجوس (نيجيريا) 13 مارس/ قتل 25 شخصا على الاقل اليوم الثلاثاء في هجوم لرعاة الماشية القبليين في وسط نيجيريا حسب مسؤول محلي.



وقال جون تانكو المسؤول الحكومي في منطقة باسا "إن رعاة ماشية من البدو المشتبه بهم ينتمون إلى قبيلة فولاني اقتحموا قرية في ولاية بلاتو وهاجموا سكانها وقتلوهم مساء أمس الاثنين".



وأضاف تانكو أن "المهاجمين استخدموا السواطير لتقطع العديد من ضحاياهم إلى أجزاء صغيرة كما لو أنهم ليسوا بشرًا."



وقال إن هذه المجزرة رفعت العدد الإجمالي للقتلى في هجمات مماثلة إلى 34 في أقل من أسبوع.



ولقي ما يقرب من 200 شخص حتفهم في النزاعات بين رعاة الماشية والمزارعين في نيجيريا منذ بداية العام الجاري .



خ.أ



بنا 2118 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/03/14 - 23 : 12 AM