ترامب يبحث هاتفيا مع تيريزا ماي حادثة قتل الجاسوس الروسي.. ويؤكد دعمه لموقف بريطانيا لندن في 13 مارس/ بنا / أعلنت بريطانيا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حادثة تسميم الجاسوس الروسي وابنته، وأعلن دعمه لموقف بريطانيا.



وجاء هذا الدعم خلال اتصال هاتفي جري بين الجانبين تم خلاله بحث واستعراض تفاصيل هذا الحادث الذى تتهم بريطانيا روسيا بالمسئولية عنه.



وذكرت "بي بي سي" إن الجانبين اتفقا على أن روسيا يجب أن تقدم إجابات حول استخدام غاز الأعصاب الروسي جنوبي انجلترا.







م.ح.



بنا 2101 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/03/14 - 21 : 12 AM