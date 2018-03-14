سعادة الشيخ علي بن عبدالله: كتاب (وجوه من البحرين) .. يوثق ملامح التطور في المملكة المنامة في 13 مارس / بنا / أكد سعادة الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة رئيس اللجنة المنظمة لتدشين كتاب (وجوه من البحرين) وصاحب فكرة الكتاب، الحاجة لتوثيق ملامح من تاريخ مملكة البحرين وتسليط الضوء على محطات التقدم والتطور التي شملت الكثير من القطاعات ومجالات الحياة.

وقال سعادة الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة على هامش تدشين كتاب (وجوه من البحرين): "نهدف من خلال هذا الكتاب إلى توثيق الحضارة والتقدم التي شهدتها مملكة البحرين خلال العقود الماضية، والتي شملت الكثير من مفاصل الحياة، وقد تضمن الكتاب صورا تبين المعالم الأثرية والحضارة ومغاصات اللؤلؤ والبحر والمناطق الصحراوية ومعالم البيئة والخيل وأنواع الرياضات. وجميع تلك الصور تبين مدى التطور الذي شهدته البلاد، حيث أن الكثير من الصور تمثل الماضي وبالمقابل يتضمن الكتاب صورا للمظاهر العمرانية والتطور الحضاري".



وأضاف: "لقد استغرق العمل على الكتاب قرابة 9 شهور وتم بالتعاون والشراكة مع مؤسسة (ناشيونال جيوغرافيك) التي قامت بطباعة الكتاب وأسندت المهمة إلى أحد المصممين العالميين. ونأمل أن يساهم هذ الكتاب بالتعريف بمملكة البحرين ليكون دليلا للزائر والسائح ويشكل وثيقة تحمل معلومات وصور تبرز بعض إنجازات البلاد والمدعومة بالصور".



وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلى أنه من المؤمل أن يطرح الكتاب قريبا في الأسواق ليكون في متناول الأيدي ويحقق الهدف الذي طبع من أجله.



وتقدم سعادة الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة بالشكر إلى معالي محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة ووزارة شؤون الإعلام والجهات الداعمة على مساهماتهم الفاعلة في إخراج الكتاب بالصورة المشرفة التي أصبح عليها.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1940 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/03/14 - 42 : 12 AM