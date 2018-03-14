مصر تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني القاهرة في 13 مارس/ بنا / أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في عملية إرهابية، أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص ونجاة الحمد الله.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم " أن مثل تلك العمليات الإرهابية الغاشمة التي تستهدف وأد أو إعاقة مسار عملية المصالحة الفلسطينية ستبوء بالفشل، موضحة بأن مصر ستستمر في بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق المصالحة، وتمكين الفلسطينيين من إدارة شؤون دولتهم، وفق رؤية موحدة وشاملة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".



م خ



بنا 1920 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/03/13 - 48 : 10 PM