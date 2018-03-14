الزياني يدين التفجير الارهابي الذي استهدف مركزا أمنيا في مدينة عدن بالجمهورية اليمنية الرياض في 13 مارس/ بنا / دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة التفجير الارهابي الذي استهدف مركزا أمنيا في مدينة عدن بالجمهورية اليمنية، وأدى الى استشهاد وجرح العشرات من عناصر القوى الأمنية، ووصفه بأنه جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم الأخلاقية والانسانية.



وعبر الأمين العام عن استنكاره لهذه الجريمة البشعة التي تبرهن بأن الارهاب آفة خطيرة ينبغي القضاء عليه بتضافر جهود المجتمع الدولي، معربا عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني الشقيق، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.





م خ



بنا 1847 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/13 - 50 : 09 PM