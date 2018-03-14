الأمين العام لمجلس التعاون يدين التفجير الارهابي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني الرياض في 13 مارس/ بنا / دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بشدة التفجير الارهابي الذي وقع اليوم في قطاع غزة، واستهدف موكب دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، مما أسفر عن اصابة عدد من المرافقين بجروح بليغة.



ووصف الأمين العام الحادث بالعمل الاجرامي الجبان الذي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الانسانية والأخلاقية، معبرا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.





م خ



بنا 1843 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/03/13 - 50 : 09 PM