مملكة البحرين تدين استهداف موكب رئيس وزراء دولة فلسطين المنامة في 13 مارس/ بنا / أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الذي استهدف موكب دولة الدكتور رامي الحمد الله رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة أثناء زيارته لقطاع غزة، والذي اسفر عن اصابة عدد من الاشخاص، معربة عن خالص تمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الارهابي الجبان.



وشددت وزارة الخارجية على وقوف مملكة البحرين مع كافة الجهود والمساعي الرامية لتعزيز المصالحة الفلسطينية وتمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من أداء مهامها واعادة اعمار غزة وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.







ع إ ح/م خ



بنا 1806 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/13 - 15 : 09 PM