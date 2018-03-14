الشرطة البريطانية تعلن مقتل روسي آخر في بريطانيا في ظروف غامضة لندن في 13 مارس/ بنا / اعلنت الشرطة البريطانية اليوم إن رجلا روسيا وجد مقتولا في بيته في بريطانيا.



ونقلت "بي بي سي" عن الشرطة قولها إنها تعامل مقتل الرجل الذي يبدو أنه في الستينيات من عمره ويعتقد أنه نيكولاي غلوشكوف على أنه أمر لا تفسير له.



وأشارت الى أن نيكولاي غلوشكوف كان مديرا لشركة طيران إيروفلوت وغادر روسيا بعد الحكم عليه بالاحتيال، ولكنه نفى كل التهم الموجهة له.



وذكرت الشرطة إنه لا توجد أدلة على صلة حادثة مقتل هذا الرجل وحادث تسميم جاسوس مزدوج وابنته في بريطانيا قبل أيام.







م.ح.



بنا 1803 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/13 - 14 : 09 PM