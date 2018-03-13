وزيرة الصحة تتسلم نسخة من التقرير السنوي لقسم الجراحة بمجمع السلمانية الطبي للسنوات من 2012 إلى 2016م. المنامة في 13 مارس / بنا / استقبلت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح بمكتبها بديوان الوزارة بالجفير صباح اليوم ممثلين عن أطباء قسم الجراحة بمجمع السلمانية الطبي والذي حضر لتسليم سعادتها نسخة من التقرير السنوي للأعوام من 2012 إلى 2016م، وذلك بحضور الدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد لشئون المستشفيات.



وخلال اللقاء أشادت سعادة وزيرة الصحة بالجهود الطيبة التي بذلتها لجنة العمل من أجل إخراج الكتاب وتوثيق المعلومات، وجميع المراحل والصعوبات التي قاموا بتخطيها من أجل إعداد وتجهيز هذا الكتاب الذي يعد إضافة جديدة لوزارة الصحة ومجمع السلمانية الطبي ومملكة البحرين بما يتضمنه من قيمة معرفية خاصة بالنسبة للمجال الطبي والجهات ذات العلاقة في مثل هذه المجالات بالمملكة، معربةً سعادتها عن تمنياتها لهذه الكوادر والطاقات المبدعة بدوام التوفيق والنجاح.



ومن جهته أعرب الدكتور محمد أمين العوضي الوكيل المساعد لشئون المستشفيات عن خالص شكره وتقديره لسعادة وزيرة الصحة على دعمها المتواصل لمثل هذه الجهود واهتمامها بعملية الأرشفة والتوثيق، مشيداً بإهتمام الحكومة الرشيدة بمختلف العطاءات والمساهمات التي توثق وتؤرخ هذه المعلومات مما يشكل حافزاً لباقي العاملين في هذا المجال ببذل المزيد من العطاء لجمع وكتابة وتوثيق الإنجازات وجعلها مخزون وبمثابة بنك معرفي يستطيع الجميع الرجوع إليه في أي وقت كان.



ومن جانبهما عبر كل من الدكتورة أمل الريس استشارية جراحة عامة وجراحة الثدي والترميم ورئيسة قسم الجراحة سابقا، والدكتورة فايزة حيدر استشارية جراحة الأطفال، عن الشكر الجزيل لاستضافة سعادة وزيرة الصحة والترحيب وحفاوة الاستقبال، مؤكدين على استمرار هذه الجهود والتي تصب في مصلحة العمل والارتقاء بقسم الجراحة بمجمع السلمانية الطبي، وأشارتا إلى أن القسم في طور كتابة وتوثيق التقرير السنوي للعام 2017، ولكن سيتم إبرازه بشكل مختلف بحيث يتناسب مع التطورات التي طرأت على مستوى القسم والكوادر العاملة والتجهيزات بقسم الجراحة، إضافة إلى إدخال موضوعات جديدة ونوعية.



وفي ختام اللقاء أعربت سعادة الوزيرة "الصالح" عن عميق شكرها وتقديرها للحضور، مبينة بأن هذه الجهود الجبارة سوف تبرز دور هذه القطاعات وتعكس الإنجازات المشرفة للقطاعات الصحية المختلفة، مما يرفع أسم مملكة البحرين عاليا بين الدول، مثنية على الجهد الواضح والملموس والذي ترجم في تقرير مميز يبرز نتاج وتحصيل كوادر عملت وارتقت بنوعية عملها على مدار أربع سنوات متتالية من الجد والمثابرة والعطاء.



الجدير بالذكر أن التقرير الذي قدم لسعادة وزيرة الصحة تضمن معلومات مهمة وحيوية لقسم الجراحة، والتي عكست حجم العمل والجهود التي بذلتها الكوادر والطواقم الصحية بقسم الجراحة على مدى الأعوام السابقة، حيث تناول تبويب التقرير تأريخ للعاملين بالقسم على تعاقب الأعوام، وأهم الإحصاءات والأرقام التي تبين عدد العمليات الجراحية وأنواعها، وكذلك الإنجازات المتحققة من خلال الأطباء الزائرين والأجهزة الحديثة والنوعية التي توفرت بالقسم، وتم التطرق لتحليل الإحصاءات والأرقام الواردة بالتقرير لتبين أهم الملاحظات والمعلومات، إلى جانب أنشطة القسم والتطورات التي طرأت على القسم والأجنحة.





ع إ ح/م خ



بنا 1758 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/03/13 - 04 : 09 PM