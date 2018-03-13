السعودية تدين محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة الرياض في 13 مارس / بنا / أدانت المملكة العربية السعودية محاولة تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في قطاع غزة.



وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية أن هذه المحاولة من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.



وجدد المصدر التأكيد على أهمية توحيد الصف الفلسطيني، وبما يستجيب وطموحات الشعب الفلسطيني، واستعادة حقوقه المشروعة.







م.ح.



بنا 1738 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/03/13 - 41 : 08 PM