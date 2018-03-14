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القبض على خمسة أشخاص في عملية لمكافحة الإرهاب في فرنسا
2018/03/13 - 40 : 08 PM
باريس في 13 مارس/ بنا / ألقت السلطات الفرنسية القبض على خمسة أشخاص في عملية لمكافحة الإرهاب بمدينة "جرينوبل" جنوب شرق فرنسا.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن الاجهزة الامنية الفرنسية قولها أنه من المعتقد أن هؤلاء الأشخاص كانوا يحضرون لأعمال إرهابية ومولوا خطط خاصة بذلك.
واوضحت الاجهزة انه لم يتم الإعلان عن الخطط التي كان المقبوض عليهم يتبعونها مشيرة الى ان سلطات الأمن فتشت العديد من الأماكن.


م خ

بنا 1736 جمت 13/03/2018


عدد القراءات : 46         اخر تحديث : 2018/03/13 - 40 : 08 PM
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