الكويت وتركمانستان يوقعان عددا من الاتفاقيات الثنائية الكويت في 13 مارس/ بنا / بحضور أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ورئيس تركمانستان قربان غولي بردي محمدوف تم اليوم التوقيع على عددا من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وذلك في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس تركمانستان الى الكويت حالياً.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الجانبين وقعا على الاتفاقيات التالية:





1 - اتفاقية بشأن إنشاء لجنة تركمانية كويتية مشتركة للتعاون، واتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، ومذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين بشأن إقامة المشاورات الثنائية، ومذكرة تفاهم بين معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي ومعهد العلاقات الدولية بتركمانستان للتعاون المشترك في الأنشطة المتبادلة ووقع هذه الاتفاقيات وزيرا خارجية البلدين.



2 - مذكرة تفاهم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وحكومة تركمانستان.



3 - اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان.



4 - اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركمانستان.



5 - مذكرة تفاهم بين مؤسسة البترول الكويتية و(ترك غاز).



6 - اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومتي البلدين.



7 - وثيقة المعونة الفنية بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وحكومة تركمانستان.



م.ح.



بنا 1604 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/03/13 - 11 : 07 PM