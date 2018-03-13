منظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس المخابرات الفلسطينيين جدة في 13 مارس / بنا / أدانت منظمة التعاون الإسلامي محاولة الاغتيال التي استهدفت موكب رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور رامي الحمدالله، ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، أثناء زيارتهما لقطاع غزة، مؤكدة أن هذه المحاولة هدفها ضرب الوحدة الوطنية وتقويض المساعي التي تبذل لتحقيق المصالحة الفلسطينية.







ودعت المنظمة إلى التحقيق في هذا الاعتداء وملاحقة من يقف وراءه وتقديمهم للعدالة، مؤكدة دعمها ومساندتها للجهود التي تبذل لتنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية وتمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من تحمل مسؤولياتها كافة في قطاع غزة.





م.ح.



بنا 1553 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/03/13 - 03 : 07 PM