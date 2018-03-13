السعودية تسجل حالة جديدة من فيروس أنفلونزا الطيور الرياض في 13 مارس/ بنا / سجلت المملكة العربية السعودية اليوم إصابة جديدة من فيروس أنفلونزا الطيور من نوع H5N8 في منطقة القصيم.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قولها أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت إصابة جديدة في المملكة بإنفلونزا الطيور في منطقة القصيم موضحة أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ10360عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 159 حالة، في حين جرى التخلص من 28342 طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







م خ



بنا 1552 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/03/13 - 02 : 07 PM