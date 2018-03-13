الأكاديمية الملكية للشرطة تدشن برنامج الماجستير في العلوم الأمنية باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعة هيدرسفيلد البريطانية المنامة في 13 مارس / بنا / أناب سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة، العميد الركن الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مساعد رئيس الأمن العام للعمليات والتدريب لحضور تدشين برنامج الماجستير في العلوم الأمنية باللغة الإنجليزية، والذي تنفذه الأكاديمية بالتعاون مع جامعة هيدرسفيلد البريطانية، وذلك بحضور الوكيل المساعد للموارد البشرية وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية.







وبهذه المناسبة، أكد مساعد رئيس الأمن العام للعمليات والتدريب أن تدشين هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية التحديث والتطوير المعمول بها في وزارة الداخلية، وأرسى قواعدها الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وتهدف إلى إعداد رجال الشرطة وفق برامج التدريب والتأهيل على أعلى المستويات، واستخدام أحدث التقنيات والنظم في مجالات العمل الشرطي، والانفتاح على التجارب الشرطية العالمية الناجحة، بالإضافة إلى اعتماد منهج الشراكة المجتمعية بإقامة جسور من التواصل مع فئات المجتمع المختلفة.



من جهته، أكد العقيد عمار مصطفى السيد آمر كلية تدريب الضباط أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى المهارات القيادية لدى ضباط وزارة الداخلية وحل المشكلات الأمنية بطريقة علمية، بالإضافة إلى تنمية المهارات البحثية والعمل على قيام المشاركين بإجراء البحوث العلمية والعملية للوصول إلى الحلول المناسبة التي تنعكس على طريقة تعامل الضباط المشاركين مع القضايا في الميدان، مشيراً إلى أن البرنامج يشارك فيه 26 ضابطا، ويمتد لمدة عام دراسي واحد.



وأكد آمر كلية تدريب الضباط أن التعاون مع الجامعات الخارجية في تقديم هذه البرامج التعليمية يأتي ضمن إستراتيجية التطوير والتحديث في وزارة الداخلية وتطوير المناهج الدراسية والتدريبية عبر الاستعانة بالكفاءات المتميزة في كافة المجالات التي تخدم عمل رجال الأمن، بالإضافة إلى أن هذه البرامج تهدف إلى رفع مستوى منتسبي وزارة الداخلية العلمي والعملي وتحصينهم بالعلوم والمعارف القانونية والإدارية والأمنية للقيام بالمهام والواجبات المنوطة بهم على أكمل وجه وبدقة عالية.





ع إ ح/م.ح.



بنا 1543 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/03/13 - 48 : 06 PM