سمو ولي العهد يتلقى برقية شكر جوابية من امير دولة الكويت المنامة في 13 مارس / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردا على برقية سموه المعزية له بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة الجازي الأحمد الجابر الصباح، أعرب سمو امير دولة الكويت في برقيته عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعر سموه الأخوية الطيبة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.













ع إ ح/م خ



بنا 1539 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/03/13 - 42 : 06 PM