الرئيس المصري يستعرض مع رئيس الوزراء الأردني مستجدات الأوضاع في المنطقة

القاهرة في 13 مارس/ بنا / استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنا اليوم رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، الذي يزور القاهرة حاليا.

وقال المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي في تصريح له، اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى مستجدات الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن التطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية وخاصة الوضع في كل من سوريا والعراق.



وأوضح المتحدث أنه تم التأكيد على أهمية الحلول السياسية للأزمات التي تعاني منها هذه الدول بما يحافظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها ، كما اتفق الجانبان على تنسيق جهود إعادة الإعمار ودعم الجهود العراقية لإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد.







م خ



بنا 1529 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/03/13 - 38 : 06 PM