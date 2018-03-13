Tuesday   13 Mar 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
الرئيس المصري يستعرض مع رئيس الوزراء الأردني مستجدات الأوضاع في المنطقة
2018/03/13 - 32 : 06 PM

القاهرة في 13 مارس/ بنا / استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنا اليوم رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، الذي يزور القاهرة حاليا.
وقال المتحدث الرئاسي السفير بسام راضي في تصريح له، اليوم، أنه تم خلال اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى مستجدات الأوضاع في المنطقة، فضلاً عن التطورات المتعلقة بعدد من الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية وخاصة الوضع في كل من سوريا والعراق.

وأوضح المتحدث أنه تم التأكيد على أهمية الحلول السياسية للأزمات التي تعاني منها هذه الدول بما يحافظ على وحدة أراضيها ومقدرات شعوبها ، كما اتفق الجانبان على تنسيق جهود إعادة الإعمار ودعم الجهود العراقية لإعادة الأمن والاستقرار لهذا البلد.



م خ

بنا 1529 جمت 13/03/2018


عدد القراءات : 45         اخر تحديث : 2018/03/13 - 38 : 06 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English