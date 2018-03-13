مجلس الوزراء السعودي يوافق على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية الرياض في 13 مارس / بنا / وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة.



وذكر المجلس في بيان أوردته وكالة الانباء السعودية "واس"، ان السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية، تشتمل على حصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية على الأغراض السلمية، في حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والالتزام التام بمبدأ الشفافية في الجوانب التنظيمية والتشغيلية.



وقال البيان إن السياسة الوطنية، تشتمل أيضا على تحقيق معايير الأمان النووي والأمن النووي في المرافق النووية والإشعاعية، وفق إطار تنظيمي ورقابي مستقل، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية لإدارة النفايات المشعة، وتحقيق الاستدامة بتطوير المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية.



وأضاف البيان ان المجلس وافق ايضا على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وأحال إلى مجلس الشورى مشروعي (نظام المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية ، ونظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية) لدراستهما.



ع ع



بنا 1448 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/03/13 - 54 : 05 PM