وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الأردني يبحثان التطورات في المنطقة عمان في 13 مارس / بنا / التقى وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم مع نظيره الاردني أيمن الصفدي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى الأردن.



وذكرت وكالة انباء الامارات أن الجانبين بحثا التطورات الإقليمية وفي مقدمتها تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة في سوريا.



وشدد الجانبان على أهمية تكاتف جميع الجهود لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967 شرطا لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.



وحذر الجانبان من تبعات استمرار إسرائيل في إجراءاتها الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتحاول فرض حقائق جديدة على الأرض خصوصا القدس المحتلة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية المسيحية.



كما بحث الجانبان التطورات في الأزمة السورية حيث أكدا أنه لا حل عسكريا للأزمة وضرورة دعم جهود التوصل إلى حل سياسي لها عبر مسار جنيف يقبله الشعب السوري وفق القرار 2254 وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها واستقلاليتها.



وشددا على أهمية التنفيذ الفوري للقرار 2401 ووقف النار في الغوطة التي تتعرض لكارثة إنسانية يجب وقفها فورا وضمان إيصال المساعدات والعلاج لقاطنيها.



واستعرض الجانبان القضايا الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك وأكدا على ضرورة وقف كل التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وعلى ضرورة أن تقوم العلاقات الإقليمية على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وعلاقات حسن الجوار وفق المعايير والأعراف والقوانين الدولية.



وأكد الصفدي دعم الاردن المطلق لدولة الإمارات في سعيها السلمي لاستعادة جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى عبر الحوار المباشر أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.







م.ح.



بنا 1358 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/03/13 - 04 : 05 PM