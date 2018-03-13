مجلس الوزراء السعودي يستنكر استمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية بسوريا الرياض في 13 مارس / بنا / جدد مجلس الوزراء السعودي استنكار المملكة العربية السعودية لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني.

وأعرب المجلس في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عن أسف المملكة العربية السعودية لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ اعتماد القرار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.



وأكد المجلس أن الحل للأزمة السورية سياسياً وفق مبادئ إعلان جنيف ( 1 ) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.





م.ح.



بنا 1345 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/03/13 - 02 : 05 PM