وفد من منظمة التعاون الإسلامي يختتم زيارة إلى جمهورية مالي لتقييم الوضع السياسي فيها جدة في 13 مارس / بنا / اختتم وفد من منظمة التعاون الإسلامي زيارة قام بها إلى جمهورية مالي، من أجل تقييم الوضع السياسي على الأرض، والتحديات الاجتماعية والإقتصادية والإنسانية والإنمائية، عقب هجمات الجماعات المسلحة والمشاكل متعددة الجوانب التي شهدتها مالي منذ عام 2012 .

والتقى أعضاء الوفد المشترك مع المسؤولين الماليين، ووزير الشؤون الإنسانية والتضامن الوطني في مالي، هامادو كوناتي، الذي دعا منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لبلاده لتمكينها من مواجهة التحديات الخطيرة، لا سيما تراكم النازحين واللاجئين الذين يتعين إعادة توطينهم لمساعدتهم على العودة إلى حياتهم الطبيعية.



واجتمع الوفد مع ممثلي بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وبعثة الاتحاد الأفريقي لمالي ومنطقة الساحل، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.



وتأتي زيارة الوفد التي وجه بها أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، استجابةً للطلب الذي تقدمت به مجموعة الاتصال الدولية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن مالي خلال اجتماعها الذي عقد في سبتمبر الماضي في نيويورك على هامش الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.





م.ح.



بنا 1334 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 105 اخر تحديث : 2018/03/13 - 54 : 04 PM