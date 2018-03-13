مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات تعلن عن تنظيم المزاد الإلكتروني الرابع للفئة الجديدة (61XXXX) و (62XXXX) من الأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة المنامة في 13 مارس/ بنا / أعلنت شركة مزاد بالتعاون مع العربية للمزادات عن طرح ٣٠ رقما للفئة الجديدة من الأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة للمزايدة الإلكترونية، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للعربية للمزادات : http://www.arabian.auction او التطبيق الخاص : Arabian Auction عبر الهواتف النقالة اعتبارا من الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٤ مارس ويستمر حتى تاريخ ٢١ مارس ٢٠١٨م.

ويأتي تنظيم هذا المزاد استمرارية للدور الذي تقوم به شركة مزاد بالتعاون مع شركة العربية للمزادات في طرح سلسلة من الفئة الجديدة لأرقام لوحات السيارات الخاصة وإتاحة فرصة اقتنائها أمام الجميع. ويعكس كذلك نجاح التعاون الثنائي القائم بين شركة مزاد والعربية للمزادات في تنظيم المزادات العلنية والإلكترونية والتوظيف الأمثل للتقنية المتطورة في هذا النوع من منصات البيع.



وسيكون الحد الأدنى لبدء المزايدات ١٠٠ دينار وتشترط آلية المشاركة فيه التسجيل عبر الموقع الالكتروني للعربية للمزادات أو تطبيقها الخاص ويتطلب ايضا ايداع مبلغ %٢٠ من قيمة حد المزايدة من خلال الإيداع البنكي والتحويل أو بطاقة الائتمان ويتم بعد رسو المزاد اصدار فاتورة لإتمام عملية الدفع بالكامل والحصول على شهادة الملكية للرقم.



ويقفل المزاد في الساعة الرابعة مساء من يوم الاربعاء الموافق ٢١ من شهر مارس الجاري. كما يتم احتساب وقت إضافي بعد كل سعر يطرحه المزايد لإتاحة المجال لمنافس آخر للمزايدة حتى رسوها. ويمكن للراغبين في اقتناء الأرقام المميزة للوحات السيارات الخاصة زيارة حساب شركة مزاد @mazadbahrain والعربية للمزادات @arabianauctionعلى شبكات التواصل الاجتماعي للاطلاع على الأرقام المطروحة في المزاد.





ح ب/م خ



بنا 1328 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 77 اخر تحديث : 2018/03/13 - 43 : 04 PM