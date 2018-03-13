الأمانة العامة لمجلس التعاون تعزز شراكتها مع معهد "اليونيتار" التابع للأمم المتحدة الرياض في 13 مارس / بنا / عقدت لجنة التدريب اجتماعها السادس اليوم بمركز الأمير سعود الفيصل بمقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة الاستاذ طلال بن عبدالسلام الأنصاري المشرف العام على الإدارة العامة للمراسم رئيس لجنة التدريب بالأمانة العامة، حيث أطلعت اللجنة على الدورات التخصصية المقترحة للعام الحالي 2018 والمقدمة من قبل قطاعات الأمانة العامة.

كما تم الاستماع إلى العروض المقدمة من فرق عمل التدريب (فريق الإبداع واستشراف المستقبل، وفريق الجودة والتميز، وفريق قياس أثر التدريب، وفريق عمل مدربي الأمانة العامة) وذلك بشأن مراحل تنفيذ خططها التي تهدف لتحقيق رؤية الأمين العام بجعل الأمانة العامة مركزاً لإعداد الخبرات.



كما اجتمع رئيس لجنة التدريب مع رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث، "اليونيتار" الأستاذ ربيع الحداد تعزيزا لمبدأ الشراكة القائمة المنظومات الدولية وبيوت الخبرة في مجال التدريب لتحقيق أهداف لجنة التدريب في تنمية مهارات منسوبي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ح ب/ع ع



بنا 1321 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/03/13 - 21 : 05 PM