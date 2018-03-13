سفارة المملكة في لندن تهدي مجموعة من الكتب باللغة العربية إلى مكتبة سجن "ميدستون" لندن في 13 مارس/ بنا / من منطلق حرص المملكة على تعزيز ودعم كل ما من شأنه احترام حقوق الإنسان قامت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بإهداء مجموعة من الكتب باللغة العربية إلى مكتبة سجن "ميدستون" المعني بالمحكومين الأجانب بالمملكة المتحدة وذلك ضمن مشاركة السفارة في فعالية أقامتها مجلة "Embassy" الدبلوماسية بمناسبة يوم الكتاب العالمي بهدف الحصول على كتب بمختلف لغات العالم من سفارات الدول المختلفة بالمملكة المتحدة، ليتم بعد ذلك إيداعها بمكتبة سجن "ميدستون"، وذلك لتوفير كتب بمختلف اللغات إلى النزلاء ولتسليط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه القراءة والمطالعة في عملية إعادة التأهيل.

الجدير بالذكر أن الكتب المهداة من قبل السفارة تسلط الضوء على مملكة البحرين وحضاراتها التاريخية وثقافتها المتنوعة.



واستلمت الكتب من جهة منظمة"Roland Brothers" من قبل السيدة سو اكيرمان، والتي أعربت عن التقدير والامتنان لمبادرة وجهود السفارة.



وخلال الفعالية شكر السيد ديفأ تكنسون مدير السجن السفارة على ما قدمته من دعم لمبادرة إيداع الكتب، مؤكداً على أهمية مشاركة كافة شركاء المجتمع في عملية إعادة تأهيل النزلاء.



هذا وقد رحب السيد أتكنسون بتبادل الخبرات مستقبلاً بينه وبين الجهات المعنية في مملكة البحرين بما يعزز التعاون المشترك في مجال إعادة تأهيل المحكومين.



ح ب/خ.س



بنا 1314 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 103 اخر تحديث : 2018/03/13 - 55 : 04 PM