اتحاد "يونا" والهلال الدولي يدربان منسوبي وكالات أنباء "التعاون الإسلامي" على تغطية الكوارث والأعمال الإنسانية جدة في 13 مارس / بنا / وقع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA) في مدينة جدة اليوم الثلاثاء، مذكرة تعاون مع اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ( ICIC)، إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة "التعاون الإسلامي" في مجالات العمل الإنساني، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التغطيات الإعلامية لأنشطة اللجنة الإغاثية والإنسانية، وفي مجالات تدريب وتكوين الكوادر الإعلامية المتخصصة في ميدان تغطية الأعمال الإنسانية في الدول الإسلامية.



وقع المذكرة عن الاتحاد مديره العام عيسى خيره روبله، وعن اللجنة رئيسها السفير على محمود بوهدمه، وذلك بحضور كل من المدير التنفيذي للجنة الدكتور محمد العسبلي، ومدير الأخبار بالاتحاد زايد عبدالله.



وأعرب روبله عقب توقيع المذكرة عن أمله في أن تكون المذكرة بداية للتعاون المشترك بين الجانبين، لخدمة الإنسان المسلم في جميع المجالات الإغاثية والإنسانية، ودعم الجهود الإنسانية للجنة في عملها في مختلف مواقع الكوارث والأزمات.



من جانبه، أعرب بوهدمه عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم سبيلاً للعمل المشترك لفائدة الأمة الإسلامية والعمل الإنساني.



وأشاد بوهدمه بفكرة التدريب للكوادر الإعلامية في مجال التغطيات الإغاثية والإنسانية، بخاصة بعدما اطلع عليه من إمكانيات متطورة لمركز التدريب التابع للاتحاد، متمنياً النجاح والتوفيق للاتحاد في مهمته لخدمة القضايا الإعلامية للأمة الإسلامية.



ع ع



بنا 1312 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/03/13 - 48 : 04 PM