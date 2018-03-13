ترامب يقيل تيلرسون ويعين بومبيو خلفا له واشنطن في 13 مارس /بنا/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إنه عين مدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو وزيرا للخارجية ليحل محل ريكس تيلرسون وإنه اختار جينا هاسبل نائب بومبيو لتكون المديرة الجديدة للمخابرات المركزية.



وقال ترامب على تويتر "مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية سيصبح وزير خارجيتنا الجديد. سيقوم بعمل رائع! شكرا لريكس تيلرسون على خدماته! جينا هاسبل ستصبح المديرة الجديدة للمخابرات المركزية وأول امرأة يقع الاختيار عليها لهذا المنصب!".





خ.س



بنا 1309 جمت 13/03/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/03/13 - 17 : 06 PM